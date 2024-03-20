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الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة يتطلب موافقات يومية

3/20/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن إرسال المساعدات إلى شمال غزة يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية، لافتا إلى أن قوافل الشاحنات غالبا ما تتم إعادتها دون السماح بدخولها حتى بعد انتظار طويل عند نقطة تفتيش وادي غزة.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المتحدث الأممي إلى مخاطر أخذ المساعدات من قبل أناس يائسين إما عند نقطة التفتيش أو على طول الطريق الصعب إلى الشمال، مشددا على أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو ضمان توصيل ما يكفي من المساعدات.
وفي السياق، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ضرورة قيام الجيش الإسرائيلي بضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى مختلف أنحاء غزة، وفتح جميع نقاط العبور الممكنة إلى القطاع.
--(بترا)
رصد/م ح/ع س/رق
20/03/2024 14:20:07

MENAFN20032024000117011021ID1108002235

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