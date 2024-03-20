437 ألف مشتركة فعّالة بالضمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان حالياً وصل إلى 436859 مؤمنا عليها من ضمنهن 31879 مشتركة اختياريا.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار من كل عام، أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.

وبيّنت أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص بالتوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، إذ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ6 الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة.

وأشارت إلى أن قانون الضمان عزز أيضا الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى المؤسسة أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة 6 أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.

ودعت المؤسسة جميع الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، ما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية.

كما دعت جميع العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.

--(بترا)

ن ش/م ف/ف ق

20/03/2024 14:17:28