437 ألف مشتركة فعّالة بالضمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان حالياً وصل إلى 436859 مؤمنا عليها من ضمنهن 31879 مشتركة اختياريا.
وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار من كل عام، أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.
وبيّنت أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص بالتوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، إذ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ6 الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان عزز أيضا الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى المؤسسة أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة 6 أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.
ودعت المؤسسة جميع الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، ما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية.
كما دعت جميع العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
--(بترا)
ن ش/م ف/ف ق
20/03/2024 14:17:28
MENAFN20032024000117011021ID1108002234
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