العمل النيابية تطالب بإيجاد حلول لمطالب العاملين بالشركة الأردنية السورية للنقل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بضرورة إيجاد الحلول الجذرية لمطالب العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، وتوفير رواتب لهم.

وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماع اللحنة اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام وزارة النقل بالوكالة أسامة كرادشة، ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة، إن الهدف من إنشاء الشركة هو إيجاد فرص عمل للشباب الأردنيين والسوريين، ودعم قطاع النقل الذي يعتبر رافدا من الروافد الاقتصادية المهمة، الأمر الذي يتطلب من الشركة النظر إلى مشاكل الموظفين على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأشار العجارمة والنائب محمد الشطناوي إلى حجم الأضرار التي لحقت بالعاملين بالشركة وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من ناحيته، قال كرادشة إن وزارة النقل خاطبت نظيرتها السورية، من أجل إيجاد حلول مناسبة، مضيفًا أن باب التواصل ما يزال مفتوحا، فهناك قنوات دبلوماسية لا يمكن تجاوزها.

بدوره، قال القطارنة إن العاملين جزء من الشركة، ونحن نعترف بكامل حقوقهم، إلا أن الظروف الصعبة التي واجهت الشركة كإغلاق الحدود والخط التشغيلي، أثرت على وضعها المالي، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركة وإيجاد حل لدعمها. يُشار إلى أن العاملين في الشركة أكدوا "عدم استلام رواتبهم مدة 5 أشهر".

--(بترا)

م خ/ ع س/رق

20/03/2024 14:17:03