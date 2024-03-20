الخارجية الفلسطينية تدين اعتراف نتنياهو بتهجير الغزيين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 آذار (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو أمام "لجنة الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، التي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأميركي على سواحل قطاع غزة، تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزيين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بالتدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه.

وأشارت إلى أنه يضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، ما يعمق المجاعة في القطاع وازدياد أعداد الشهداء من الأطفال، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من 2 مليون فلسطيني في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن.

وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأي حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

20/03/2024 13:46:18