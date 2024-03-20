الخارجية الفلسطينية تدين اعتراف نتنياهو بتهجير الغزيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 آذار (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين منه.
جاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو أمام "لجنة الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، التي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأميركي على سواحل قطاع غزة، تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزيين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بالتدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه.
وأشارت إلى أنه يضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، ما يعمق المجاعة في القطاع وازدياد أعداد الشهداء من الأطفال، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من 2 مليون فلسطيني في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن.
وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأي حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
20/03/2024 13:46:18
MENAFN20032024000117011021ID1108002229
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