اتحاد الجولف ينفذ برنامجا يهدف إلى توسيع قاعدة اللعبة في المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- بدأ اتحاد الجولف، تنفيذ فعاليات برنامج "أطلق العنان لرياضة الجولف في المدارس" بالتعاون مع نادي الغولف الملكي القديم في سانت أندروز R&A، وسط مشاركة 4 مدارس، وهي: الأكاديمية الدولية-عمان، النموذجية العربية الدولية، والدورف الدولية، وأكاديمية المقاييس الدولية.

ويمتد البرنامج – الذي يساهم في تعريف طلبة المدارس برياضة الجولف واستكشاف المواهب لنحو 6 أسابيع وبمعدل حصة واحدة في الأسبوع، يتلقى خلالها الطلاب ومدربو المدارس المشاركين في البرنامج المدرسي الدولي، تدريبات نوعية ضمن أسس تراعي الفنيات وغيرها من الأمور المتعلقة باللعبة.

وثمن رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي، دعم R&A للبرنامج وحرصهم على عقد دورة متخصصة للمدربين، سعيا لمساعدتهم في نقل خبراتهم المكتسبة بطريقة صحيحة إلى الطلاب وبما يعزز من فرصة توسيع القاعدة لضمان استدامة اللعبة.

وقال البرغوثي: "هذا البرنامج مدعوم من R&A بالمعدات ودورات التأهيل التي خضع لها المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي في أبو ظبي، وذلك من أجل نقلها إلى المدربين المحليين والطلاب المشاركين ومدربي المدارس المشاركة في البرنامج، وسنقوم بمنح مدربي المدارس شهادات معتمدة من اتحاد الجولف لتحفيزهم على المساهمة في نشر هذه الرياضة".

وأضاف: "نتطلع لتنظيم النسخة الأولى من كأس المملكة لبطولة المدارس مع ختام البرنامج التدريبي الدولي، ونأمل أن تخصص المدارس برامج هادفة ومتخصصة في رياضة الجولف، سعيا لزيادة القاعدة وتحفيز الطلاب على ممارستها".

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي: " نمتلك كوادر تدريبية مؤهلة على أعلى المستويات لتدريب أكثر من مدرسة في الوقت نفسه، برنامجنا في المدارس يراعي المعايير الدولية التي تهتم بشروط السلامة العامة من خلال استخدام معدات خاصة باللعبة، والتي يدعمها R&A".

واختتم: "تركيزنا في البرنامج المدرسي الدولي سيكون منصبا على الفئات العمرية جميعها وللجنسين، سعيا لإقامة أول بطولة جولف للمدارس وبما ينسجم مع استراتيجيتنا التوافقية مع رؤية اللجنة الأولمبية الأردنية في تطوير لعبة الجولف وزيادة أعداد الممارسين لها من لاعبين ومدربين".

--(بترا)

خ خ/أ م

20/03/2024 13:44:35