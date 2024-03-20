الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 آذار (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وطفل، وأسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، الذي أشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال وتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، إلى نحو 7700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
--(بترا)
م ف/ع س/ف ق
20/03/2024 13:42:24
MENAFN20032024000117011021ID1108002227
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