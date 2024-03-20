الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 آذار (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وطفل، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، الذي أشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال وتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، إلى نحو 7700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

--(بترا)

م ف/ع س/ف ق

20/03/2024 13:42:24