عقل مدربا لفريق معان

عمان 20 آذار (بترا)- عيّن نادي معان المدرب عامر عقل مديرا فنيا لفريق كرة القدم، استعدادا للمرحلة المتبقية من دوري المحترفين. وجاء تعيين عقل بعد استقالة المدير الفني السابق مهند المحارمة الذي سيعود للعمل مدربا عاما ضمن الجهاز الفني الذي يقوده عقل. ويسعى فريق معان لتجهيز نفسه استعدادا للمباريات المتبقية في دوري المحترفين، حيث يسعى الفريق للحفاظ على مقعده بالدوري. --(بترا) خ خ/ أ أ/اح 20/03/2024 12:38:12

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