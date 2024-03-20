إنقاذ 47 مهاجرا قبالة سواحل موغلا التركية

إنقاذ 47 مهاجرا قبالة سواحل موغلا التركية
التاريخ
3/20/2024 2:37:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار(بترا)- أنقذ خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء، 47 مهاجرًا غير نظامي من الغرق بينهم 8 أطفال، قبالة سواحل ولاية موغلا جَنُوب غربي البلاد.
وقال خفر السواحل التركي في بيان، إن المهاجرين كانوا على متن قوارب قبالة سواحل منطقتي مرمريس وداتشا وموغلا، وعقب نقلهم إلى البر، تم تسليمهم لإدارة الهجرة في موغلا لاستكمال إجراءاتهم القانونية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
--(بترا)
رصد/اغ/أ م / س س
20/03/2024 12:37:21
MENAFN20032024000117011021ID1108002223
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