إنقاذ 47 مهاجرا قبالة سواحل موغلا التركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار(بترا)- أنقذ خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء، 47 مهاجرًا غير نظامي من الغرق بينهم 8 أطفال، قبالة سواحل ولاية موغلا جَنُوب غربي البلاد.

وقال خفر السواحل التركي في بيان، إن المهاجرين كانوا على متن قوارب قبالة سواحل منطقتي مرمريس وداتشا وموغلا، وعقب نقلهم إلى البر، تم تسليمهم لإدارة الهجرة في موغلا لاستكمال إجراءاتهم القانونية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

--(بترا)

رصد/اغ/أ م / س س

20/03/2024 12:37:21