الاحتلال يرتكب 10 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و 162 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 166 على قطاع غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31923 شهيدا و 74096 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
20/03/2024 12:36:35
MENAFN20032024000117011021ID1108002222
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