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الاحتلال يرتكب 10 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية

3/20/2024 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و 162 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 166 على قطاع غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31923 شهيدا و 74096 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
20/03/2024 12:36:35

MENAFN20032024000117011021ID1108002222

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