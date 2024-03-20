صندوق حياة للتعليم يوقع اتفاقية تعاون مع الوطنية للتشغيل والتدريب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- وقعت جمعية "صندوق حياة للتعليم" والشركة "الوطنية للتشغيل والتدريب" اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون، بهدف دعم الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرامج التقنية والمهنية التي تنفذها الشركة وبدعم من الجمعية، لمنح الشباب فرصة الحصول على التدريبات المهنية والتقنية المنوي عقدها في مجمع العقبة التدريبي المهني.

ووقع الاتفاقية عن الصندوق رئيس الهيئة الإدارية المهندس موسى عوني الساكت، وعن "الوطنية للتشغيل والتدريب" المدير العام العقيد الركن نواف ارتيمان السرحان، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي للجمعية.

وأشاد الساكت، بأهمية الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني بصورة متكاملة للأدوار التي تهدف إلى تقديم الدعم للشباب الطموح وتوفير فرص تدريبية ذات مهارات وكفاءات عالية، لتلبية احتياجات سوق العمل الأردني.

وأكد بأن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وأسرهم وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية.

--(بترا)

ع س/أ م / س س

20/03/2024 12:26:42