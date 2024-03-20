صندوق حياة للتعليم يوقع اتفاقية تعاون مع الوطنية للتشغيل والتدريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- وقعت جمعية "صندوق حياة للتعليم" والشركة "الوطنية للتشغيل والتدريب" اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون، بهدف دعم الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرامج التقنية والمهنية التي تنفذها الشركة وبدعم من الجمعية، لمنح الشباب فرصة الحصول على التدريبات المهنية والتقنية المنوي عقدها في مجمع العقبة التدريبي المهني.
ووقع الاتفاقية عن الصندوق رئيس الهيئة الإدارية المهندس موسى عوني الساكت، وعن "الوطنية للتشغيل والتدريب" المدير العام العقيد الركن نواف ارتيمان السرحان، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي للجمعية.
وأشاد الساكت، بأهمية الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني بصورة متكاملة للأدوار التي تهدف إلى تقديم الدعم للشباب الطموح وتوفير فرص تدريبية ذات مهارات وكفاءات عالية، لتلبية احتياجات سوق العمل الأردني.
وأكد بأن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وأسرهم وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية.
--(بترا)
ع س/أ م / س س
20/03/2024 12:26:42
MENAFN20032024000117011021ID1108002221
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