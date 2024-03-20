المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي باكستان بتصفيات كأس العالم غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القم نظيره الباكستاني، عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الخميس بتوقيت عمان، في المباراة التي تقام في باكستان، في إطار منافسات تصفيات كاس العالم.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية و طاجكستان.

ويمتلك المنتخب الوطني في التصفيات نقطة واحدة فقط من خسارة أمام السعودية والتعادل مع طاجكستان، حيث يحتل المركز الثالث خلف السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل في عمان، في السباق نحو التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور التالي.

وتستكمل التصفيات خلال شهر حزيران المقبل، بلقاء المنتخب الوطني مع السعودية و طاجكستان، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.

ويجري المنتخب الوطني اليوم تدريبه الاخير على ملعب المباراة في باكستان، استعدادا لمباراة يوم غد.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

20/03/2024 12:23:21