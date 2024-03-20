المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي باكستان بتصفيات كأس العالم غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القم نظيره الباكستاني، عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الخميس بتوقيت عمان، في المباراة التي تقام في باكستان، في إطار منافسات تصفيات كاس العالم.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية و طاجكستان.
ويمتلك المنتخب الوطني في التصفيات نقطة واحدة فقط من خسارة أمام السعودية والتعادل مع طاجكستان، حيث يحتل المركز الثالث خلف السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل في عمان، في السباق نحو التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور التالي.
وتستكمل التصفيات خلال شهر حزيران المقبل، بلقاء المنتخب الوطني مع السعودية و طاجكستان، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.
ويجري المنتخب الوطني اليوم تدريبه الاخير على ملعب المباراة في باكستان، استعدادا لمباراة يوم غد.
--(بترا)
خ خ /اص / س س
20/03/2024 12:23:21
MENAFN20032024000117011021ID1108002220
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