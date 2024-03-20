المنتخب الوطني للشباب يفوز على سوريا ويلتقي اليابان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- حقق المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، فوزاً على نظيره السوري بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي أقيمت منتصف ليلة أمس على ملعب جاوا بعمان، ضمن معسكره الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.
وجاءت أهداف المنتخب عن طريق إبراهيم صبرة، في الدقائق 10 و 18 و32 وعبد الرحمن خضور، في الدقيقة 26.
مثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان (محمد طرايرة)، محمد أبو السكر (أمين أبو خليفة)، عبدالله المنايصة (عدنان نوفل)، أيهم السمامرة (يوسف المقابلة)، محمد أحمد (نتانيال المومني)، صالح فريج (ينال المحمود)، عز الدين أبو السعود (يوسف قشة)، عبدالرحمن الخضور (أحمد خالد)، عودة الفاخوري (مؤمن الساكت)، محمود ذيب (أنس الخب)، إبراهيم صبرة (عمر خضر).
وينتظر أن يواجه المنتخب نظيره الياباني عند الحادية عشر مساء يوم غد الخميس، على ملعب جاوا، على أن يتجدد اللقاء الاثنين 25 الجاري، بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
20/03/2024 12:10:40
MENAFN20032024000117011021ID1108002218
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