المنتخب الوطني للشباب يفوز على سوريا ويلتقي اليابان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- حقق المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، فوزاً على نظيره السوري بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي أقيمت منتصف ليلة أمس على ملعب جاوا بعمان، ضمن معسكره الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.

وجاءت أهداف المنتخب عن طريق إبراهيم صبرة، في الدقائق 10 و 18 و32 وعبد الرحمن خضور، في الدقيقة 26.

مثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان (محمد طرايرة)، محمد أبو السكر (أمين أبو خليفة)، عبدالله المنايصة (عدنان نوفل)، أيهم السمامرة (يوسف المقابلة)، محمد أحمد (نتانيال المومني)، صالح فريج (ينال المحمود)، عز الدين أبو السعود (يوسف قشة)، عبدالرحمن الخضور (أحمد خالد)، عودة الفاخوري (مؤمن الساكت)، محمود ذيب (أنس الخب)، إبراهيم صبرة (عمر خضر).

وينتظر أن يواجه المنتخب نظيره الياباني عند الحادية عشر مساء يوم غد الخميس، على ملعب جاوا، على أن يتجدد اللقاء الاثنين 25 الجاري، بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

20/03/2024 12:10:40