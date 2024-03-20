الجامعة العربية تحتفي بمرور 79 على إنشائها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 آذار (بترا)- تحتفي الجامعة العربية بمرور 79 على إنشائها الذي جاء في 22 من آذار عام 1945، ويجرى الاحتفاء به هذا العام تحت شعار "ثبات على المبادئ وطموح متجدد".
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير رشيد خطابي، إنه وعلى امتداد هذه العقود منذ إنشاء جامعة الدول العربية واجهت مسيرة العمل العربي المشترك تحديات حقيقية، كما حافظت الجامعة على نهجها في احترام المبادئ والمحددات التي تعمل على هديها وخاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون فيما بين الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وأكد أن جامعة الدول العربية سعت إلى إعطاء مضمون فعلي للاندماج الإقليمي عبر تشجيع المبادلات البينية التي تبقى دون الطموح المنشود والتعامل مع القضايا الشاملة كالإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان والشباب والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاق شراكات للحوار والتعاون مع عدد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية بدءا بالأمم المتحدة باعتبار جامعة الدول العربية مكونا مؤثرا في الإطار المتعدد الأطراف لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المنطقة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ / س س
20/03/2024 11:42:32
MENAFN20032024000117011021ID1108002216
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