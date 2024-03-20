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الجامعة العربية تحتفي بمرور 79 على إنشائها

3/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 20 آذار (بترا)- تحتفي الجامعة العربية بمرور 79 على إنشائها الذي جاء في 22 من آذار عام 1945، ويجرى الاحتفاء به هذا العام تحت شعار "ثبات على المبادئ وطموح متجدد".
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير رشيد خطابي، إنه وعلى امتداد هذه العقود منذ إنشاء جامعة الدول العربية واجهت مسيرة العمل العربي المشترك تحديات حقيقية، كما حافظت الجامعة على نهجها في احترام المبادئ والمحددات التي تعمل على هديها وخاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون فيما بين الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وأكد أن جامعة الدول العربية سعت إلى إعطاء مضمون فعلي للاندماج الإقليمي عبر تشجيع المبادلات البينية التي تبقى دون الطموح المنشود والتعامل مع القضايا الشاملة كالإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان والشباب والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاق شراكات للحوار والتعاون مع عدد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية بدءا بالأمم المتحدة باعتبار جامعة الدول العربية مكونا مؤثرا في الإطار المتعدد الأطراف لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المنطقة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ / س س
20/03/2024 11:42:32

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