المياه والري : الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 74 % والسدود إلى 140,5 مليون متر مكعب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية أرتفع حتى صباح اليوم الأربعاء إلى ما نسبته 74 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنوياً ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 90 بالمئة.
وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت حتى صباح اليوم الأربعاء نحو 2 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 140,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48,7% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في مأدبا خلال 24 ساعة بلغت 27 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غالبية مناطق المملكة.
(بترا )
ي ع / س س
20/03/2024 11:35:04
MENAFN20032024000117011021ID1108002215
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