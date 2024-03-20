الاحتلال يواصل حصاره لمجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 آذار (بترا) - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بيانا، قالت فيه، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم دون إفطار لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.

وناشدت الصحة الفلسطينية، جميع المؤسسات الأممية، لإيقاف الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفيات.

وقبل أيام أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بنشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.

وأكدت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ، مشيرة إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين مع عدم القدرة على إنقاذ أي من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية، مؤكدة أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة.

وفي السياق، استشهد اليوم الأربعاء فلسطينيان جراء توقف المولدات الكهربائية ونفاد الأوكسجين بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة.

وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

20/03/2024 11:24:37