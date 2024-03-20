الاحتلال يواصل حصاره لمجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 آذار (بترا) - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي.
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بيانا، قالت فيه، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم دون إفطار لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.
وناشدت الصحة الفلسطينية، جميع المؤسسات الأممية، لإيقاف الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفيات.
وقبل أيام أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بنشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.
وأكدت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ، مشيرة إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين مع عدم القدرة على إنقاذ أي من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية، مؤكدة أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة.
وفي السياق، استشهد اليوم الأربعاء فلسطينيان جراء توقف المولدات الكهربائية ونفاد الأوكسجين بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة.
وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
20/03/2024 11:24:37
MENAFN20032024000117011021ID1108002214
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