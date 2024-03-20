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طرح 17 مشروعاً عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 9 جهات حكومية

3/20/2024 2:34:55 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 17 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت الهيئة العامة للعقار 3 مشروعات: الأول "اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"، وتهدف منه الهيئة إلى تنظيم النشاط بموجب المادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 10/03/1444هـ، والمشروع الثاني "ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة"، وتهدف هذه الضوابط إلى بيان متطلبات التأهيل الخاصة بممارسين أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، والمشروع الثالث "الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"، وتهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروعات الثلاثة بتاريخ 28 مارس 2024م.
واضطلاعاً بأدوارها ومسؤولياتها في القيام بمختلف وظائف الصحة العامة على المستوى الوطني، طرحت هيئة الصحة العامة مشروع "اعتماد مختبرات الصحة العامة"، وتهدف منه الهيئة إلى اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 مارس 2024م.
من جانبها طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع "تعديل نظام الدفاع المدني"، بهدف تنظيم أعمال أنشطة الوقاية والحماية من الحريق، وتنظيم الإشراف الوقائي، وإشراك القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي تقدمها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 05 أبريل 2024.
وبدورها طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع "السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة"، بهدف وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 09 أبريل 2024.
كما طرحت وزارة الداخلية مشروع "نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني"، والذي يهدف إلى احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونهما والمحافظة عليهما وحمايتهما من التعدي، وبيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني، وبيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 أبريل 2024. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

MENAFN20032024000089011017ID1108002188

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