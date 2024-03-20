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الأمم المتحدة تحذر السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة أمس من أن السودان حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب، يواجه «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة»، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.
وقالت إيديم وسورنو نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن «من جميع النواحي وحجم الاحتياجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة».
واستنكرت قائلة «يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي. وببساطة، نحن نخذل الشعب السوداني»، متحدثة عن «اليأس» الذي يعيشه السكان.
وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.
مطلع مارس، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.
واضافت وسورنو «منذ ذلك الحين، يؤسفني أن أقول إنه لم يتم إحراز تقدم كبير على الأرض».
في المجمل، يواجه حوالى 18 مليون سوداني خطر المجاعة، أي بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعاني 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
في وثيقة إلى مجلس الأمن الدولي وفق وكالة فرانس برس، حذر غريفيث من أن خمسة ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر «انعدام أمن غذائي كارثيا» بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم.
وقال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو أمس «إذا أردنا الحؤول دون أن يشهد السودان أسوأ أزمة غذائية في العالم، فإن تنسيق الجهود (...) أمر ملح وضروري»، محذرا من انزلاق السودانيين إلى مرحلة المجاعة مع حلول موسم العجاف في مايو.
واكدت وسورنو أن سوء التغذية «يودي بالفعل بالأطفال».
ولفتت إلى أن «شركائنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالى 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة»، مشيرة أيضا إلى خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.

MENAFN20032024000130011022ID1108002174

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