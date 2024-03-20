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فوز برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة الانتخابية أمس فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا من الدورة الأولى، علما أنه كان أعلن فوزه يوم الاقتراع في 14 فبراير.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية هاشم أسياري إن الجنرال السابق والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس غبران ركابومينغ راكا، حصلا على أكثر من 96 مليون صوت، أي نحو 58.6% من الأصوات والتي تكفي لضمان الغالبية من الدورة الأولى.
وحقق منافسه أنييس باسويدان نحو 41 مليون صوت أي 24.9% من إجمالي الأصوات التي تم فرزها، مقابل 27 مليون صوت لغنجار برانوو أي أكثر من 16% من الأصوات.
وتوجه أكثر من 164 مليون إندونيسي إلى مكاتب الاقتراع من أصل 204 ملايين مسجلين، بحيث بلغت نسبة المشاركة نحو 80% مقابل نحو 82% العام 2019.
ولم يتأخر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في تهنئة الرئيس الإندونيسي الجديد، مؤكدا أن واشنطن «تتطلع إلى تعاون وثيق» مع الجنرال السابق.
وكان براوو وغبران، النجل الأكبر للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أعلنا الفوز الشهر الماضي بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية فوزهما بالغالبية.
وكان برابوو (72 عاما) الأوفر حظا للفوز في محاولته الثالثة، وسيتولى الرئاسة في أكتوبر بعد فترة انتقالية.
وازدادت شعبيته بسبب ما اعتبره خبراء روحه القومية في خطاباته الشعبوية وصفاته كرجل قوي عندما كان وزيرا للدفاع ودعمه لويدودو المعروف باسم جوكوي.
وتعهد منافساه أنييس وغنجار تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن مخالفات ومزاعم تزوير خلال الانتخابات.
لكن الفريق القانوني لبرابوو واثق بعدم نجاح الطعن في النتيجة بسبب ضمانه الغالبية وهامش الفوز الواسع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاول.

MENAFN20032024000130011022ID1108002173

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