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رئيس ڤيتنام يستقيل في خضم حملة لمكافحة الفساد

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقال الرئيس الڤيتنامي فو فان ثونغ بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وفق الحكومة أمس، في وقت تنفذ الدولة الشيوعية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.
وقالت وكالة الأنباء الڤيتنامية إن ثونغ مذنب بارتكاب «انتهاكات وأوجه قصور» وقبلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم استقالته.
ويأتي سقوط المسؤول، البالغ 53 عاما، فيما تشهد ڤيتنام اضطرابات سياسية كبيرة أرغمت سلفه أيضا على التنحي في حملة لمكافحة الفساد شهدت إقالة الكثير من الوزراء ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الفساد والاحتيال.
ويحكم ڤيتنام الحزب الشيوعي، وعلى رأس النظام الاستبدادي هناك رسميا الأمين العام للحزب والرئيس ورئيس الوزراء، وتتخذ القرارات الرئيسية من قبل المكتب السياسي الذي يضم 16 عضوا.
ورغم وجود رئيس، فإن الرجل القوي في النظام هو الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ الذي يعتبر مهندس حملة مكافحة الفساد، ويحظى بشعبية لدى الرأي العام الڤيتنامي.
وأضافت وكالة الأنباء أن ثونغ انتهك «أنظمة» لم تحدد ماهيتها وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيسا للدولة.
ونقلت أن «انتهاكات الرفيق فو فان ثونغ وتقصيره أحدثت تأثيرا سيئا لدى الرأي العام، طاول سمعة الحزب والدولة وسمعته».
وتابعت أنه «إدراكا منه لمسؤوليته تجاه الحزب والدولة والشعب، قدم استقالته من مناصبه».
ومن المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية التي تلتزم تعليمات مسؤولي الحزب بحذافيرها، جلسة استثنائية اليوم الخميس لتأكيد هذه الاستقالة.
ومن المتوقع أن تتولى نائبة الرئيس فو ثي آنه شوان منصبه حتى يتم تعيين خلف دائم.
واصبح ثونغ رئيسا في الثاني من مارس من العام الماضي بعد استقالة الرئيس نغوين شوان فوك في خطوة مفاجئة غير معتادة في ڤيتنام، حيث يتم تنسيق التغييرات السياسية بعناية منذ فترة طويلة، مع التركيز على الاستقرار.
قبل فوك، لم يتنح سوى رئيس واحد آخر للحزب الشيوعي عن منصبه، وكان ذلك لأسباب صحية.
وبينما يتولى الرئيس قيادة الدولة، ينظر إلى الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ على أنه صاحب السلطة الحقيقية ويعتبر مهندس حملة مكافحة الفساد التي أثبتت شعبيتها لدى الڤيتناميين.

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