Wednesday, 20 March 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعليق جديد لقانون الهجرة في ولاية تكساس

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علق مجددا قانون مثير للجدل أقرته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد بالمعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا «اس بي 4»، بحجة أن الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون «لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية».
وكان قاض فيدرالي علق الشهر الماضي القانون الذي أقرته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه «يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي».
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن «اس بي 4» يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الجاري «اس بي 4» لكنها عادت ورفعت تعليقها أمس الأول مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل فجر أمس عادت محكمة استئناف لتعلق القانون. إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأميركية العليا القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور «اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة».
وتابعت «هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات».
وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها «لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس» بما يشمل مواطنين مكسيكيين.

MENAFN20032024000130011022ID1108002171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث