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رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته في خطوة مفاجئة أشبه بـ زلزال سياسي

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ليو فارادكار أمس تنحيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب «فاين غايل» المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك بأسباب «شخصية وسياسية».
ورأى محللون أن الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل عشرة أسابيع فقط من الانتخابات الأوروبية والمحلية، أشبه بـ«زلزال سياسي». ويتعين على إيرلندا أيضا إجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.
وقال نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، زعيم حزب «فيانا فايل» المشارك في الائتلاف، إن إعلان فارادكار الاستقالة «لم يكن متوقعا»، لكنه أضاف أنه يتوقع أن تستمر الحكومة في تصريف أعمالها لكامل ولايتها.
وقال فارداكار بتأثر للصحافيين في دبلن «أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة «فاين غايل» وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب».
وأضاف، في تصريحات على أدراج المقر الحكومي في دبلن بين زملائه في الحكومة من حزب «فاين غايل»: «السياسيون بشر. لدينا حدودنا».
وتولى ليو فارادكار (45 عاما) رئاسة الوزراء منذ ديسمبر 2022.
ورغم الأداء الضعيف في الانتخابات، شدد فارادكار على أنه يعتقد بأنه يمكن إعادة انتخاب الحكومة.
لكنه أضاف «أعتقد أن رئيسا جديدا للوزراء سيكون في وضع أفضل مني لتحقيق ذلك، لتجديد وتقوية الفريق الأول وإعادة تركيز رسالتنا وسياساتنا والمضي بالتنفيذ».
وتابع «بعد سبع سنوات في المنصب، لم يعد لدي انطباع أنني أفضل شخص لهذا المنصب»، مضيفا «أسبابي للتنحي الآن هي شخصية وسياسية، لكن سياسية بالدرجة الأولى»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وقال ايضا «لقد حظيت بشرف الخدمة في المناصب العامة لمدة 20 عاما، 13 منها في الحكومة وسبعة كزعيم لحزبي، معظمها كرئيس لوزراء هذا البلد العظيم».
وفي وقت سابق هذا الشهر ألقي باللوم على فارادكار في هزيمتين إحداهما فشل استفتاء اقترحته الحكومة لتعديل الإشارات إلى المرأة والأسرة في الدستور الإيرلندي الذي وضع عام 1937.
وقال فارادكار إن حزبه «فاين غايل» الذي ينتمي إلى يمين الوسط سينظم انتخابات لاختيار قيادة وإنه سيظل رئيسا للوزراء حتى انتخاب الزعيم الجديد للحزب بعد عودة البرلمان من عطلته الشهر المقبل.
في عام 2017، أصبح الطبيب الذي له أصول أجنبية رئيس وزراء لإيرلندا المعروفة منذ فترة طويلة بأنها محافظة للغاية.
وتنحى بعدها في إطار صفقة مع أحزاب المعارضة بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات العامة عام 2020، لكنه تولى رئاسة الحكومة للمرة الثانية في 2022 في إطار الاتفاق نفسه.
وشهدت الولاية الأولى لفارادكار، المشاكس في البرلمان والمثير للجدل أحيانا، بداية وباء كوفيد ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعمل لتجنب إعادة الحدود بين جزيرة إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية الذي تديره المملكة المتحدة.
وقد خسر حزب فاين غايل» خمس انتخابات فرعية أجريت مؤخرا، مما دفع بعض المطلعين لاعتبار فارادكار عبئا انتخابيا.
وأعلن عشرة من نواب الحزب أنهم لا يعتزمون الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة دبلن إوين أومالي لوكالة «فرانس برس»: «سيعرف إرثه بالخاسر الانتخابي. وعد أن يكون محاورا جيدا، لكن تبين أنه كان سيئا في ذلك. لم يكن لديه أجندة واضحة، ولم يف سوى بالقليل».
وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن فارادكار «نتمنى له التوفيق في خطواته التالية وسنواصل العمل معه بشكل وثيق بينما يتم البحث عن خلف له».
ومن بين خلفاء فارادكار المحتملين الوزراء سايمون هاريس (التعليم) وسايمون كوفيني (التجارة) وهيلين ماكنتي (العدل).
ويرى محللون سياسيون أن من غير المتوقع إجراء انتخابات عقب الإعلان عن الاستقالة، رغم مطالبة أحزاب المعارضة بذلك.

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