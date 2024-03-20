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بايدن وترامب يفوزان في الانتخابات التمهيدية بأوهايو وفلوريدا وإلينوي

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية بولايات أوهايو وفلوريدا وإلينوي، حسب تقديرات وسائل الإعلام الأميركية، رغم ان هذا الفوز جاء رمزيا كونهما حصلا بالفعل على عدد كاف من المندوبين ليصبحا مرشحي حزبيهما الديموقراطي والجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
ونشرت محطة (إن بي سي نيوز) وغيرها من المحطات الإخبارية هذه التقديرات بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في هذه الولايات.
وعلى صعيد المعركة الانتخابية بين المتنافسين، اتهم الرئيس الديموقراطي بايدن منافسه الجمهوري ترامب باحتقار الأشخاص من ذوي الأصول اللاتينية، وذلك في إطار سعيه لحشد دعم شريحة أساسية من الناخبين في ولايتي نيفادا وأريزونا المتأرجحتين.
وحاول بايدن في الولايتين الغربيتين اللتين تتزايد فيهما نسبة المتحدرين من أميركا اللاتينية، احتواء تراجع شعبيته لدى هذه الشريحة التي كانت تصوت تاريخيا للحزب الديموقراطي، غير أنها باتت تميل أكثر إلى تأييد خصمه الجمهوري.
وقال بايدن لقناة «يونيفيجين» الناطقة بالإسبانية في مقابلة أذيعت أمس الأول «هذا الرجل يحتقر اللاتينيين».
وسلط بايدن الضوء على استخدام ترامب المتكرر للخطاب المناهض للمهاجرين، مثل اتهامهم بأنهم «يسممون دماء البلاد» وتخطيطه لعمليات ترحيل جماعية لهم في حال انتخابه.
وأضاف بايدن «كان اللاتينيون أساسيين في الفوز الذي حققته عام 2020 وسيكونون كذلك مرة أخرى»، مؤكدا «أنا أعمل بجهد لكسب أصواتهم».
وخلال جولته التي تستمر ثلاثة أيام في الولايتين الغربيتين وبدأت الثلاثاء من نيفادا، أطلق بايدن حملة خاصة تحت اسم «لاتينيون مع بايدن - هاريس» تتضمن حملة إعلانية تلفزيونية كبيرة.
وقالت مديرة الحملة جولي رودريغيز في بيان أنه «مع وظائف جديدة بأجور جيدة يمكن التباهي بها في قطاعي الطاقة الخضراء والمكونات الإلكترونية، ومع النقابات خلفنا»، فإن جو بايدن ونائبته كامالا هاريس «في موقع جيد للاستمرار في الفوز بناخبين في جنوب غرب» البلاد. واعتبرت رودريغيز أنه لدى ترامب «أجندة مناهضة لذوي الأصول اللاتينية».
وحاول بايدن في لاس فيغاس الرد على مزاعم الرئيس السابق بأن الأميركيين في عهد ترامب كانوا أفضل حالا.
وقال بايدن في كلمة هناك «أثناء سفري عبر البلاد، يخبرني أشخاص في أحيان كثيرة كيف كان وضعهم متعثرا عام 2020. فقدوا أعمالهم وفقدوا الثقة في النظام».
أخيرا يتوجه بايدن إلى دالاس وهيوستن في تكساس لحضور مهرجانات جمع تبرعات اليوم الخميس.
ويتخلف المرشح الديموقراطي بايدن عن ترامب البالغ 77 عاما في سلسلة من استطلاعات الرأي في ست ولايات متأرجحة رئيسية بينها أريزونا ونيفادا يتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في انتخابات 5 نوفمبر.
وعلى الرغم من وصف ترامب للمهاجرين بتجار المخدرات الذين يعبرون الحدود من المكسيك، فإن الناخبين اللاتينيين باتوا يميلون أكثر إلى الجمهوريين.
من جهته، قال ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» كانت في المقام الأول «شكلا من أشكال التفاوض» مع دول التكتل. وأثار الملياردير الجمهوري حالة من الذعر في أوروبا عندما هدد في فبراير بأنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول «الناتو» إذا لم تف بالتزاماتها المالية.
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فراج، السياسي اليميني المتطرف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة «إنه شكل من أشكال التفاوض». وأضاف في حديثه لمحطة «جي بي نيوز» الإخبارية البريطانية «على الولايات المتحدة أن تسدد حصتها، وليس حصة الجميع». وقد تفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته. وقال «لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع» دون إعطاء أي أمثلة.
وفي ملف خلافي آخر مع الحلفاء، دافعت أستراليا عن سفيرها لدى واشنطن مؤكدة انه يقوم «بعمل جيد» بعد أن شكك ترامب بذكائه وهدد بطرده من الولايات المتحدة.
وانتقد ترامب خلال المقابلة التلفزيونية رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود الذي كان من أشد منتقديه قبل أن يتحول إلى ديبلوماسي ويعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.
وحين طلب منه التعليق على رود، قال ترامب إنه كان «سيئا بعض الشيء» بحسب ما سمع عنه. وأضاف ترامب «أسمع أنه ليس ذكيا»، محذرا «إذا استمر عدائيا بالمطلق، لن يستمر هناك لفترة طويلة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمس، أن رود سيبقى في منصبه وهو يحظى بثقة الحكومة. وقالت للصحافيين في كانبيرا: «السيد رود سفير في غاية الفعالية. وهو معروف في البرلمان بأنه يقوم بعمل ممتاز في تعزيز مصالح أستراليا في الولايات المتحدة.»
وأضافت «أشير بشكل خاص إلى حجم العمل الهائل الذي تم إنجازه بشأن (أوكوس) خلال الفترة التي كان فيها سفيرا»، أي الاتفاقية الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وشددت وونغ أن رود «كان نشطا في التعامل مع أعضاء الكونغرس من الطرفين الرئيسيين».

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