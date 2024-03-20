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مساع أميركية للدفع باتجاه هدنة في غزة تخففمن خطر المجاعة وكندا توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

3/20/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لليـوم الـ 166، واصلت إسرائيل حربها على قطاع غزة، موقعة المزيد من المجازر والعشرات من الضحايا، فيما تتصاعد الضغوط الدولية عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات لسكان القطاع الذي يقف على حافة المجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وبانتظار نتائج جولة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن السادسة في المنطقة، والتي تشمل السعودية ومصر،
في محاولة للدفع نحو هدنة بعدما باتت المجاعة تهدد مئات الآلاف، حيث أكدت الخارجية القطرية أن المشاورات تتواصل بين «الفرق الفنية» في المباحثات التي بدأت قبل أيام لبحث مقترح من حركة حماس حول هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
لكن حماس اتهمت على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إسرائيل بالعمل على «تخريب» المفاوضات من خلال عمليتها المستمرة منذ فجر الإثنين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة شمال القطاع.وفي السياق يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ شن إسرائيل حربها على القطاع، بناء على دعوة نظيره الأميركي لويد أوستن، وفق بيان صادر عن مكتبه أمس.
ولم يوضح البيان تاريخ الزيارة لكنه قال إن غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في الپنتاغون للبحث في تطورات الحرب في قطاع غزة و«مجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية».
وقال مسؤول في الپنتاغون في بيان في واشنطن إن أوستن سيناقش مع غالانت «الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، والحاجة إلى إيصال مزيد من المساعدات للفلسطينيين، وخططا لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مع ضمان أن حماس لم تعد قادرة على تشكيل تهديد لإسرائيل».
وفي إطار تصاعد الضغوط على إسرائيل، جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق النار وضمان إطلاق سراح الرهائن دون شروط. وحذر من ان «أكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة في غزة ويجب التصرف فورا قبل أن يتفاقم الأمر، وإن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة ويجب التحرك لإنقاذهم». وفي السياق، أفاد مسؤول حكومي كندي وكالة فرانس برس، بأن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ما أثار غضبها. وقال المسؤول الكندي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «الوضع على الأرض يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية». وسبق أن أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي لصحيفة «تورنتو ستار» أمس الأول، أن بلادها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ونددت إسرائيل بالقرار وعلق وزير خارجيتها يسرائيل كاتس عليه بالقول إنه «يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وكتب عبر منصة اكس «التاريخ سيحكم على تصرف كندا الراهن بقسوة».
ورحب السيناتور الأميركي برني ساندرز بالخطوة الكندية وكتب عبر اكس «نظرا إلى الكارثة الإنسانية في غزة بما يشمل انتشار الجوع وتفاقمه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إرسال أي سنت إلى آلة حرب نتنياهو».
من جهتها، اتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إسرائيل بتسجيل سابقة في تحديها قرارات محكمة العدل الدولية، أرفع محكمة في الأمم المتحدة، وأشارت مجددا إلى أن غزة تشهد حملة «تجويع».
ميدانيا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 10 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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