وزير الشؤون: نحرص على مشاركة نزلاء الرعاية الاجتماعية أجواء رمضان



ساري: لجنة خاصة لفحص ملفات موظفي الوزارة وإرسالها للديوان للتدقيق وبحث الشهادات الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين ورصد 1.5 مليون دينار لصرف الأعمال الممتازة

بشرى شعبانأكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الحرص على مشاركة الأبناء والعاملين ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية أجواء شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في حفل افطار نظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للأبناء والنزلاء والعاملين بعنوان «بوجودكم يحلا فطورنا».وأعرب وزير الشؤون عن سعادته بالمشاركة في هذا الإفطار الذي يعتبر عادة سنوية تعزز روح المحبة والالفة وتجسد مفهوم الاسرة الواحدة بمشاركة المسنين والمسنات وأبناء الحضانة وذوي الإعاقة والأحداث.وأشاد بجهود القائمين على هذا الإفطار الجماعي وبالروح الجميلة التي تعكس أجواء الشهر الفضيل وقيم وعادات الشعب الكويتي الاصيل.بدوره، بين وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز ساري ان الوزارة انتهت من التقييم السنوي للعاملين فيها، وقال ان هناك حالات البسيطة ستتم معالجتها في الايام القليلة المقبلة، كاشفا عن ان الوزارة خاطبت كافة القطاعات لترشيح مستحقي الاعمال الممتازة، مشددا على ان الصرف سيكون للموظف المستحق فقط وليس الموظف الحاصل على تقييم ممتاز وان يكون الحد الادنى للدوام 180 يوم بالاضافة لتقييم ممتاز.وعن قيمة الصرف بين ساري ان الدرجة الرابعة وما فوق 800 دينار والخامسة وتحت 600 دينار، والمبلغ المرصود من قبل وزارة المالية نفس السنوات الماضية اي ما يقارب المليون والنصف رغم زيادة عدد الموظفين.وقال ان وزارة المالية التزمت بالمبالغ المرصودة بالسنوات السابقة.وحول تقييم الموظفين الذي ليس لديهم مسؤول مباشر، اوضح ان التقييم يجب ان يوقع من المسؤول المباشر والذي يليه، وفي حال عدم وجود احد المسؤولين تعرض التقاييم على لجنة شؤون الموظفين، وتم بالفعل عرض كافة التقاييم التي ينقصها توقيع احد المسؤولين وتم اعتمادها.وأشار إلى ان لجنة شؤون الموظفين تضم امين عام المجلس الاعلى للاسرة والمدير العام لمركز الانماء الاجتماعي، وبالتالي تم عرض تقييم موظفيهم الناقصة توقيع احد المسؤولين.وحول الربط مع ديوان الخدمة، أكد ساري ان الوزارة جاهزة وبانتظار اعتماد الديوان للربط، موضحا ان الربط الآلي سيسهل عملية الرقابة على آلية متابعة الدوام (الحضور والانصراف) وتصبح الاجراءات تلقائية من حيث الخصومات والتأخير والمرضيات وتكون جميعها آلية وبشكل مباشر.وفيما يتعلق بالربط مع الجهات الاخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، أكد ساري ان الوزارة انتهت من الربط مع الجهات المعنية باستثناء 5 جهات حكومية لديها اشكالية بالربط، والوزارة جاهزة وبانتظار جهوزية وموافقة هذه الجهات لإتمام الربط.وحول فحص الشهادات في الوزارة، كشف ساري ان «الشؤون» شكلت لجنة تعمل على فحص كافة ملفات الموظفين والتأكد من استيفاء كافة الاوراق والمستندات ويتم ارسال التي انتهى التدقيق فيها اولا بأول إلى ديوان الخدمة المدنية وليتم التدقيق عبر التعليم العالي.