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إقلاع الطائرة الـ 49 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة 10 أطنان من المساعدات الغذائية

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ49 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للإغاثة ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وتنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بهذا الشأن.
يذكر أن الجسر الجوي الكويتي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

MENAFN20032024000130011022ID1108002164

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