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((الهلال الأحمر)) تسلم الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة وسيارة إسعاف

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلمت جمعية الهلال الأحمر الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة مجهزة بكل المعدات وسيارة إسعاف بهدف دعم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ«كونا» إن العيادة الطبية وسيارة الإسعاف تأتي استكمالا لمبادرات الهلال الأحمر الكويتي الإنسانية على المستوى الدولي.
وأضاف أن العيادة المتنقلة ستدعم جهود الصليب الأحمر الأوغندي في مخيم اللاجئين ناكافالي وزيادة توفر خدمات الرعاية الصحية الطارئة للأشخاص من الفئات الضعيفة ومنهم اللاجئون والذين يعانون محدودية الحصول على الرعاية الصحية.
من جانبها، أشادت ممثلة اللاجئين في مكتب رئيس مجلس الوزراء في أوغندا وبولين اوبيانا بجهود الهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة لدعم اللاجئين في أوغندا.
وقالت اوبيانا ان لدينا الكثير من المشاريع والأنشطة لصالح اللاجئين في أوغندا ومنها توفير الغذاء والتعليم والعلاج والدواء، داعية الجميع إلى دعم هذه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر الأوغندي.
من جانبه، اعرب رئيس مجلس إدارة الصليب الأحمر الأوغندي خالد غيراندا عن تقدير الصليب الأحمر الأوغندي للجهود التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتخفيف المعاناة الإنسانية على الساحة الدولية وسرعة استجابتها للنداءات الإنسانية للمتأثرين من الأزمات والكوارث على المستوى الدولي.
وقال إن هذه العيادة المتنقلة وسيارة الإسعاف ستوفر خدمات طبية مهمة للاجئين في مخيم ناكافالي، معربا عن بالغ الشكر والتقدير للهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة.
وذكر انه خلال زيارة الحساوي والوفد المرافق إلى أوغندا تم التباحث بين الجانبين في مجالات التنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني الدولي واستعرضا التحديات التي تواجه الساحة الإنسانية في العديد من المناطق والأقاليم.
من جانب آخر، بدأت جمعية الهلال الأحمر تنفيذ مشروع القسائم الشرائية للأسر الفقيرة والمتضررة في الضفة الغربية من خلال مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات في رام الله.
واستهدف المشروع مدينة جنين المتضررة من الاقتحامات وعدوان الاحتلال الاسرائيلي المتكرر، حيث تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة توقف العمال عن عملهم وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب للموظفين وإغلاق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي ما ضاعف من الأزمة خلال شهر رمضان.
وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن العطاونة إن هذه المرحلة وهي الاولى من المشروع ساعدت آلاف الفلسطينيين على توفير احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك.
وتقدم العطاونة بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم اللامحدود لفلسطين وللهلال الأحمر الكويتي على دعمهم السخي ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في فلسطين والذي تجسد منذ بداية العدوان على غزة بدعم الأسر النازحة بالمقومات الغذائية والطبية الأساسية.

MENAFN20032024000130011022ID1108002162

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