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دعيج وفيصل الخليفة استقبلا المهنئين برمضان

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الشيخ دعيج الخليفة والشيخ فيصل المالك المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوانهما بمنطقة الجابرية، حيث تبادل الحضور من الشيوخ والشخصيات والسفراء والمواطنين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.
واستذكر الحضور العادات المميزة لأهل الكويت في تلك المناسبات والتي تعمل على تعزيز روح الأخوة والمودة بين مختلف أطياف المجتمع، داعين الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة وشعبا، وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.


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