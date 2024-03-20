دعيج وفيصل الخليفة استقبلا المهنئين برمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل الشيخ دعيج الخليفة والشيخ فيصل المالك المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوانهما بمنطقة الجابرية، حيث تبادل الحضور من الشيوخ والشخصيات والسفراء والمواطنين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.
واستذكر الحضور العادات المميزة لأهل الكويت في تلك المناسبات والتي تعمل على تعزيز روح الأخوة والمودة بين مختلف أطياف المجتمع، داعين الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة وشعبا، وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.
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