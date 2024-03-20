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جمعيات نفع عام أقامت غبقتها السنوية

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
نظم عدد من جمعيات النفع العام الغبقة السنوية الأولى وسط حضور حاشد من كبار الشخصيات والسفراء وممثلين عن الجمعيات وعائلاتهم والشخصيات العامة المهنئين بالشهر الفضيل، بحضور مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومن الجمعيات المشاركة في الغبقة جمعية الكاريكاتير الكويتية وجمعية ريادة الأعمال التنموية وجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون وجمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف والجمعية الكويتية للعمل الوطني وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية الصدفية في الكويت، وكذلك جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وجمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية وجمعية آمال امرأة كويتية وجمعية الرياضيين الكويتية.
وجاءت الغبقة بهدف تعزيز العلاقات بين جمعيات النفع العام لتوطيد العمل المشترك في نشر الثقافة وتبادل الخبرات في المجتمع وأهميته، وفي جانب آخر للتعرف على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات للمجتمع من الجوانب التنموية والتعليمية والصحية والأسرة وغيرها بتعزيز دورها، إذ تعتبر جمعيات النفع العام شريكا حيويا في الشراكة المجتمعية في الدولة والمجتمع.
بداية، ذكر رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب أن تنظيم هذه الغبقة الرمضانية لمجموعة من جمعيات النفع العام في الكويت جاء بمبادرة من تلك الجمعيات بهدف خلق تواصل وتعاون ثقافي ومجتمعي فيما بينها.
وأشاد ثلاب بهذا الجمع الغفير من ممثلي جمعيات النفع العام الذين حرصوا على الحضور والمشاركة، آملا استمرار تلك اللقاءات الاجتماعية خلال الأعوام المقبلة.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي أن الغبقة الرمضانية جاءت بهدف التقاء ممثلي جمعيات النفع العام مع بعضهم البعض في جو من الألفة والمحبة في أيام الشهر الفضيل وخلق جو من التعارف والتواصل مع جمعيات النفع العام.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان صالح العنزي أهمية دور جمعيات النفع العام، مشددة على أهمية توطيد العلاقات بينهم.
من جانبها، قالت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة إن الهدف من هذا التجمع هو تبادل الثقافات بين الجمعيات ونشر الوعي في المجتمع بأهمية دور جمعيات النفع العام في دعم واتخاذ القرارات في الدولة ومساندتها في صنع القرار.
وأفادت الجمعة بأن جمعية ريادة الأعمال التنموية تصب اهتمامها على المشاريع الصغيرة وحاضنات الأعمال وأيضا لديها اهتمام بفئة المتقاعدين، معربة عن سعادتها عن تنظيم الغبقة الأولى لجمعيات النفع العام، آملة استمرارها في السنوات المقبلة.
بدوره، توجه رئيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف فهد المطيري، بالشكر والتقدير لصاحب فكرة تنظيم غبقة جمعيات النفع العام رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب الهاجري، آملا استمرارها سنويا.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصدفية في الكويت باسم الجهيم ان عقد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية يسهم في تقريب الأفكار وتبادل وجهات النظر والوصول إلى أهداف ومطالبات محددة ومشتركة بين جمعيات النفع العام في الكويت.
من ناحيته، أشاد رئيس جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية سيف الشلاحي، بهذا التجمع الراقي مع جمعيات النفع العام في أمسية رمضانية جميلة وهذا التنظيم الأكثر من رائع للغبقة الرمضانية الأولى لجمعيات النفع العام، موضحا أنها الأولى ولكن لن تكون الأخيرة وستكون عادة سنوية وسنة حميدة في السنوات المقبلة.
وتوجه لاعب كرة القدم السابق سعد الحوطي بجزيل الشكر والتقدير لجمعيات النفع العام على هذه الدعوة الكريمة في الغبقة الرمضانية السنوية، معربا عن أمله في استمرار تلك الأمسية الجميلة في السنوات المقبلة.
وقال الحوطي: وأقول لعموم الشعب الكويتي مبارك عليكم الشهر، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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