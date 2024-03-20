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افتتاح فرع للمجلس الطبي في الجهراء الأسبوع المقبل

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير مركز التواصل الصحي بوزارة الصحة د.عبدالله السند افتتاح فرع جديد للمجلس الطبي في محافظة الجهراء الأسبوع المقبل، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ الأهداف والمشاريع الواردة في خطة الـ100 يوم من برنامج عمل الحكومة.
وقال السند في تصريح صحافي إن هذا الأسبوع شهد افتتاح توسعة مركز البحر للعيون لتصل غرف جراحات العيون إلى 17 غرفة عمليات جراحية كبرى وست غرف عمليات صغرى. واشار إلى افتتاح خمسة أقسام للأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات» خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من المحافظات وتحديدا في مراكز الوفرة وأبو فطيرة والصديق والمطلاع والعبدلي ومركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال.
وأوضح أنه في إطار استكمال التحول الرقمي في قطاعات وزارة الصحة المختلفة تم البدء في إجراءات تطبيق الملف التقني الموحد الإلكتروني لتسجيل الأدوية لضمان جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في دولة الكويت. وذكر أن هذا النظام الإلكتروني هو عالمي للتدقيق والأرشفة لملفات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومطبق في الهيئات الدوائية العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية وهيئة الدواء اليابانية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول.
وأعلن السند عن البدء في تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة معلومات المختبرات في مختبرات الأدوية بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني لإدارة ومراقبة وتتبع إجراءات العينات في المختبر من شأنه أن يوحد العمليات ويقلل نسبة الخطأ البشري ويسرع عملية التحليل في مختبرات الأدوية من خلال بيئة إلكترونية متكاملة.

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