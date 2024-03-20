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الكويت تؤكد حرصها على مكافحة المؤثرات العقلية

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الكويت حرصها على مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالا بالمقومات الأساسية للمجتمع المنطلقة من دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وما صدر من تشريعات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما. جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزاره الصحة د. علي الخضير في إطار مناقشة البند السادس من أعمال الدورة الـ67 للجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات. وقال د. الخضير ان الكويت أنشأت مركز علاج الادمان المختص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للادمان. وأضاف ان المركز قدم كذلك خدمات المتابعة الطبية عبر زيارة العيادات سواء تعلق الأمر بحالات مرضية جديدة أو بحالات مرضية سابقة بلغ عددها 51480 حالة، مشيرا إلى انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في العام الماضي بالمركز.
وذكر انه على الرغم من تباين الارقام والشعور بارتفاعها نسبيا إلا انها تعتبر ضمن النسب المتدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية.

MENAFN20032024000130011022ID1108002158

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