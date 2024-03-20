رئيس الوزراء لرؤساء الأجهزة الرقابية: اتخذوا خطوات جادة في حماية الأموال ومكافحة الفساد

على الأجهزة الرقابية تقديم تقارير دورية توضح العقبات أمام القيام بدورها مع إشراك الرأي العام بمعرفة جهودها في الحفاظ على المال العام

في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح مع الأجهزة الحكومية في الدولة التقى سموه رؤساء الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.ودعا سموه خلال هذا الاجتماع الاجهزة الرقابية الحكومية إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون ودولة المؤسسات.وأكد سموه خلال هذا اللقاء أهمية دور الاجهزة الرقابية في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري في إطار القوانين المنظمة لأعمالها، وعلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للجهات الرقابية وآليات عملها بما يتناسب مع متطلبات عملها ومتطلبات تسهيل إجراءات مشاريع التنمية.كما أكد سموه أهمية تقديم الأجهزة الرقابية لتقارير دورية توضح العقبات التي تحد من القيام بدورها والتوصيات والمقترحات بشأنها، وإلى ضرورة إشراك الرأي العام بمعرفة الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام باعتباره شريكا رئيسيا في هذا الوطن، وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة وإصدار تقارير خاصة للمواطن بهذا الشأن.هذا، وأشار سموه في لقائه إلى أهمية عقد لقاءات دورية للجهات الرقابية لبيان أبرز الملاحظات المتكررة وطرق علاجها ولتبادل الآراء والمقترحات والمتطلبات اللازمة بشأنها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون جميع الاجهزة وتفعيل التنسيق الأمثل بين الاجهزة الرقابية.وقد أعرب ممثلو الاجهزة الرقابية في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سموه وما أبداه من ملاحظات ومقترحات بشأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الاجهزة الرقابية، مؤكدين لسموه على وضع التوجيهات السامية المتعلقة بحماية الأموال العامة وتطبيق القانون موضع الاهتمام.وقد حضر اللقاء شريدة عبدالله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورئيس جهاز المراقبين الماليين ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الخدمة المدنية ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ووكيل وزارة المالية.من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في قصر بيان كلا على حدة رئيس وأعضاء اتحاد الجامعات الخاصة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي.كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د. مطر حامد النيادي، حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في منتدى الإعلام العربي المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر مايو المقبل. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.