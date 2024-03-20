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ديوان الجارالله الخرافي استقبل المهنئين برمضان

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان الجارالله الخرافي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان في استقبال رواد الديوان والمهنئين من الشخصيات ومن أبناء الكويت كل من عادل الجارالله الخرافي ود.عبدالمحسن الجارالله الخرافي. وبعد الترحيب بالحضور أكد عادل الخرافي أهمية التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات لاسيما في الشهر الفضيل، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير والتواصل فيما بينهم منذ القدم. وقد تبادل الحضور المباركة بالشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من أي مكروه وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.

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