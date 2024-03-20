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((الدستورية)): ترفض قبول طعن وقف انتخابات مجلس الأمةلعدم وجود مصلحة لدى الطاعن

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الطعن الدستوري المباشر المقام أخيرا بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة الحالية، مؤكدة عدم وجود مصلحة لدى الطاعن.
وذكرت حيثيات حكم المحكمة أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به جراء تطبيق المرسوم المطعون فيه، بحيث يزيل القضاء بعدم الدستورية هذا الضرر ويحقق فائدة له.
وكان المحامي سعد اللميع قد أقام طعنه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والعدل، كل بصفته، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر في 28 فبراير 2024 والمنشور في 3 مارس 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 وذلك لحين الفصل في الطعن الدستوري الماثل.
وطالب موضوع الطعن بالقضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024، وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقا لما تقرره المحكمة الدستورية.
وأرجع الطاعن طعنه إلى عدم دستورية المرسوم 4/2024 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر بعد حل مجلس الأمة السابق، وكان بالإمكان مناقشته خلال انعقاد المجلس، ما يعني عدم وجود حالة ضرورة بإصداره.
وطعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، متسائلا: «كيف يمكن التوفيق بين هذا النص وترشح أحد الإخوة المواطنين من غير المسلمين إذ كان سيمارس شعائر تختلف مع الشريعة الإسلامية؟».
وبين أن هذا النص كان واضحا في إلزامه المرشح والناخب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأحكام، متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو الترشيح بطريقة تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا لمخالفة قواعد الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين، ما يكون معه النص مشوبا بعيب عدم الدستورية.

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