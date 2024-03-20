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الخليفة ومطيع يعودان إلى الانتخابات بحكم قضائي

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الإدارية أمس بتمكين المرشحين مرزوق الخليفة وأحمد مطيع العازمي من خوض انتخابات مجلس الأمة الحالية، ورفضت تمكين المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي من خوضها.
وتعليقا على هذه الأحكام، قال الخليفة: لله الحمد والمنة.. قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار شطبنا من الانتخابات لنعود بإذن الله متوكلين على العزيز القدير ليسدد خطانا لما فيه خير للبلاد والعباد.
بدوره، قال مطيع: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الشطب الصادر من وزارة الداخلية وتمت إعادتنا ضمن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.. شكرا لقضائنا النزيه.. حملتنا الانتخابية مستمرة، ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق والسداد لما فيه الخير للبلاد والعباد.
بدوره، قال الحبيني: صدر حكم برفض الطعن على قرار شطبنا من كشف المرشحين، وسنتقدم ان شاء الله بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، واثقين من سلامة موقفنا القانوني والعودة إلى سجل المرشحين ان شاء الله، ومستمرون بحملتنا الانتخابية ونسأل الله التوفيق.
من ناحيته، قال المحيلبي: تم اليوم رفض الطعن والحكم بشطبنا من كشف المرشحين وسنطعن أمام الاستئناف لاسترجاع حقنا بإذن الله بالعودة لكشوف المرشحين.. ما قدر الله خير.. ومازلنا متفائلين ومستمرين بحملتنا الانتخابية.
وكان المرشحون الأربعة قد ضمنوا دعاويهم بشق مستعجل طالب بتمكينهم من خوض الانتخابات لحين الفصل بالموضوع الذي يطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الانتخابات باستبعادهم من سجلات المرشحين وحرمانهم من خوض العملية الانتخابية.
يذكر أن إدارة شؤون الانتخابات كانت قد قررت شطب 14 مرشحا بذريعة وجود موانع قانونية تحول دون خوضهم الانتخابات بالاستناد إلى قانون الانتخاب، بينهم نواب سابقون مدانون بأحكام نهائية بجريمة الاشتراك بانتخابات فرعية.

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