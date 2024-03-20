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موضي السور.. روح كانت لنا روحاً.. بقلم: أحمد سعود المطيري

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مرت السنة الأولى، ووالله لا أعلم كيف مرت، فمنذ ذلك اليوم لم أعد كما كنت قبله، وكأن ساعة الحياة بالنسبة لي توقفت عند تلك اللحظة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر ذلك الخميس الذي لن أنساه ما حييت، تاريخ 30/3/2023 الموافق الثامن من رمضان 1444هـ، شهرها المحبب والقريب إلى قلبها، ذلك الشهر الذي طالما رددت وتمنت إذا كتب الله لها الوفاة، أن يكتبها في ذلك الشهر الكريم، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النار، فاستجاب لها المولى سبحانه وتعالى وحقق لها تلك الأمنية.
كل شيء حدث فجأة، من بداية التعب المفاجئ، إلى الانتقال إلى المستشفى، الى عدم قدرة الأطباء على التشخيص الصحيح، حتى انتكاس الحالة وغمضة العينين، ثلاثة أسابيع مرت كثلاث سنوات علينا جميعا، تمنيت لو ان باستطاعتي ايقاف عقارب الساعة بأي طريقة كانت، ولو لأيام معدودة، حتى استطيع استيعاب ما تراه عيناي، مع أنني أعلم علم اليقين بأنني لو أوقفتها لسنين لن أمر إلا بنفس الشعور.
مرت الأيام بثقلها، حتى جاء ذلك اليوم، اليوم الذي خشيته طوال حياتي، وطالما دعوت ربي في كل سجدة أن يبعده طويلا، لكنها سنّة الكون وإرادة الله سبحانه، فالحمد لله على قضائه وقدره، ولا اعتراض على قدر الله.
دخلت لأودّع قطعة من روحي، فرأيت ذلك الوجه المنير، الوجه الباسم كعادته، أم الخير، أم الوصل، أم العطاء، أم المرجلة والمراجل، أم العطف والحنان، أم الأيتام والفقراء والمساكين، أمي وعزي وفخري موضي برجس السور عسى عظامها للجنة.
كانت لنا نعم المعلم والمربي في كل أمور حياتنا، ديننا ودنيانا، فعلى الرغم من أنها كانت امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، إلا أنها كانت جامعة في الحياة، فكل من جالسها لابد أن يكون قد تعلم منها ولو القليل. فقد كانت توصينا بالدين أولا ومن ثم الوصل والإحسان وحسن الخلق مهما بلغت الإساءات من الغير، «الطيب يغلب الطبيب» كما كانت تردد دائما.
في كل مرة كانت تضيق علي الدنيا لأي سبب كان، كانت جملة (هلا بأمي وطوايفي) بنبرة صوتها كفيلة بتغير الحال، تلك النبرة التي لم ولن تغيب، فلازال صدى كلماتها يتردد على مسامعي، فقد كانت لي الأب والأم، والخال والعم، والصديق والحبيب، والملجأ، والحضن الذي أرتمي به راميا كل ما في صدري، وخلال ثوان، يختفي كل ذلك، وكأنها سحبت الضيق بطاقتها وطبطبتها وحديثها المليء بالحب والحنان والعطف ورحابة الصدر.
وبعد خروجنا من المستشفى لنقل جثمانها الطاهر لبيتها، بيت العز، بيت خيطان لتتم مراسم التجهيز قبل التوجه للمقبرة، فوجئنا بوكيلها (ابنها البار) سليمان الشيخ (أبوياسين) وبيده تلك الحقيبة الصغيرة ليسلمها لنا قائلا: هذه أمانة وجب تسليمها لكم.
فتحناها، وإذا بجميع مستلزمات تغسيل الميت وتكفينه بداخلها، فهي من قامت بتجهيز نفسها بنفسها لذلك اليوم، اليوم الذي قضت طوال حياتها تستعد له أتم الاستعداد من منطلق إيمانها الثابت الذي لم يتزحزح يوما بفضل الله، كما وجدنا ايضا بداخلها مغلفا صغيرا وبداخله مبلغ من المال وورقة كتب عليها:
يا مغسلات الميتة استرنّي
ذرن عليّا جعل تسلم ايديكن
واليا قلبتنّي لا توجعنّي
مصير ما جاني يبي يجيكن
واليا استلمتن حقكن بايحنّي
في سنة الأجواد حقي عليكن
كان وقع تلك الأبيات كالصاعقة علينا جميعا، فأم علي - رحمها الله - حتى في وفاتها أرادت تلقيننا أعظم الدروس وأعمقها.
فأي امرأة تلك التي تستعد لموتها بتلك الطريقة؟ أي امرأة تلك التي حتى اكرامية المغسلات أرادت تسليمها لهن بنفسها؟! أي امرأة تلك التي حتى وهي على فراش الموت لم تغب عن بالها وقلبها صلاتها؟
فقد كانت - رحمها الله - في الأيام الأخيرة تفتح عينيها، تسألنا عن الساعة، نجاوبها بالوقت، نجدها تسأل عن الفروض، وتطلب الصعيد الطيب لتتيمم وتؤدي فرضها، حتى في أحلك الظروف، كانت صلاتها وعلاقتها بربها أول أولوياتها.
حبها لله والدين وكل ما يتعلق بالإسلام لا مثيل له، فكانت تحرص كل الحرص على المساجد وإعمارها في شتى بقاع الأرض، كما تحرص على مشايخ الدين وعلماء الأمة، وتحرص على بذل كل ما تستطيع لخدمة الدين الإسلامي، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وشهد لها بذلك القاصي والداني، من مشارق الأرض ومغاربها، فتارة تصلنا خطبة في أحد مساجد تركيا عن مآثرها، وتارة تصلنا مقاطع لمقابلات إذاعية بقطر تتحدث عن مناقبها، وتارة مقالات نشرت بالصحف والمجلات من داعيات فضليات عن محاسنها، والكثير الكثير من الرسائل من اندونيسيا واليمن والصومال والسودان وكافة افريقيا.
قارة افريقيا، تلك القارة السوداء التي شاء المولى سبحانه ان تكون لفقيدتنا الغالية مساهمة ودعم في نشر الدعوة الاسلامية فيها على يد الداعية د.عبدالرحمن السميط، رحمه الله، والشيخ طايس الجميلي، حفظه الله وصحبهم الكرام، جمعنا الله وإياهم بفردوسه الأعلى.
تلك المرأة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، شاء الله سبحانه أن يكتب لها أجر المشاركة بنشر الدعوة الإسلامية وفتح قارة كاملة من خلال دعمها المبارك والبذرة الأولى لجمعية العون المباشر التي أسلم على يدها الملايين، شكر الله جهودهم وتقبل منهم وكتب لهم الأجر إن شاء الله.
هنيئا لك يا حبيبتي هذه السيرة العطرة، هنيئا لك محبة الناس ودعاؤهم الذي لم ولن يقف.
أسأل الله جلّ في علاه أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وأن يبدلك دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك، وأن يجازيك بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يسكنك أعالي جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
جرح فقدك عميق، ولن يبرأ أبدا، لكن عزائي أنها سنوات، طالت أم قصرت، وسيجمعني الله بك إن شاء الله على سرر متقابلين.
نامي قريرة العين يا فقيدتي، فجميعنا - إن شاء الله - على نهجك ودربك سائرون.
والحمد لله رب العالمين.

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