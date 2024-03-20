((الديوان)): ترشيح 1307 من خريجي وخريجات ((التربية)) و((الأساسية)) للتوظيف

((الديوان)): ترشيح 1307 من خريجي وخريجات ((التربية)) و((الأساسية)) للتوظيف
التاريخ
3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعــلن ديـــوان الخدمة المدنية رسميا ترشيح 1307 مواطنين ومواطــــات من الحاصليــــن عـــلى المــــؤهلات الـــتربوية مـــن خــــريجي وخــــريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتوظيف لسد احتياجات مدارس وزارة التربية والتخصصية لجهات حكومية محددة.
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