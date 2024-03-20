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((الديوان)): ترشيح 1307 من خريجي وخريجات ((التربية)) و((الأساسية)) للتوظيف

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أعــلن ديـــوان الخدمة المدنية رسميا ترشيح 1307 مواطنين ومواطــــات من الحاصليــــن عـــلى المــــؤهلات الـــتربوية مـــن خــــريجي وخــــريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتوظيف لسد احتياجات مدارس وزارة التربية والتخصصية لجهات حكومية محددة.

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