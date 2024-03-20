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السفير العُماني استقبل المهنئين برمضان: الديوانية تزيد أواصر العلاقات بين الوسط الديبلوماسي وأطياف المجتمع

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير سلطنة عُمان لدى البلاد د.صالح الخروصي المهنئين بشهر رمضان الكريم في ديوانيته بمقر اقامته مساء أمس.
وتوافد على الديوانية لفيف من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والإعلاميين وعدد من المواطنين والمقيمين في الكويت لتهنئة السفير العماني بشهر رمضان المبارك.
وفي تصريحات للصحافيين، أعرب السفير العماني د.صالح الخروصي عن سعادته للجمع الكبير من المهنئين، مشيدا بثقافة الديوانية كتقليد وعرف مميز، لافتا إلى أن ديبلوماسية الديوانية بدأت تنتشر في الوسط الديبلوماسي، حيث يندمج السفراء والدبلوماسيون أكثر مع الشعب الكويتي والمسؤولين، وهذه اللقاءات تزيد من أواصر العلاقات المتينة والطيبة بين الوسط الديبلوماسي وكل أطياف المجتمع الكويتي.
وتابع الخروصي: «لدينا في عمان نظام السبلة العمانية، وهو مرادف للديوانية، وهو نظام نشط في شهر رمضان الكريم، حيث تتم الكثير من اللقاءات واللمة، وما يميز رمضان أن هذه التجمعات تستمر طوال الشهر الفضيل، ونحن نتشاطر مع الكويت بكثير من المفردات الاجتماعية والتي من بينها الديوانية»، متمنيا أن «يتقبل الله عز وجل صيام الصائمين والأمة العربية والإسلامية والبشرية بشكل عام في تطور وتقدم ونماء».
وختم بالقول: «ثمة قواسم مشتركة في العادات والتقاليد الرمضانية في مختلف الدول العربية والإسلامية، من بينها التجمعات في هذا الشهر، ونحن في عمان نحرص على الإفطار الجماعي، وبعد صلاة التراويح نبدأ بأنشطة اجتماعية، بينها مسابقات ثقافية، وهناك تشابه كبير بين عُمان والكويت وبين المنظومة الخليجية بشكل عام».

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