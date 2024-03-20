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رجا الحجيلان استقبل المباركين برمضان

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق رجا الحجيلان في ديوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث رحب بالجميع، مشيدا بما جبل عليه أهل الكويت من محبة وتواصل دائمين في جميع المناسبات، والتي منها شهر رمضان المبارك، سائلا المولى أن يتقبل طاعة الجميع.
كما تبادل الحضور التهاني والمباركة بالشهر الفضيل، ودعوا الله تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من أي مكروه.

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