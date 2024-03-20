رجا الحجيلان استقبل المباركين برمضان
التاريخ
3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق رجا الحجيلان في ديوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث رحب بالجميع، مشيدا بما جبل عليه أهل الكويت من محبة وتواصل دائمين في جميع المناسبات، والتي منها شهر رمضان المبارك، سائلا المولى أن يتقبل طاعة الجميع.
كما تبادل الحضور التهاني والمباركة بالشهر الفضيل، ودعوا الله تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من أي مكروه.
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