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وزير الخارجية يبحث مع وزير التخطيط الليبي المكلف تعزيز العلاقات الثنائية

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير التخطيط المكلف وممثل دولة ليبيا في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط محمد الزيداني، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها.

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