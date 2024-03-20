وزير الخارجية يبحث مع وزير التخطيط الليبي المكلف تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع وزير التخطيط الليبي المكلف تعزيز العلاقات الثنائية
التاريخ
3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير التخطيط المكلف وممثل دولة ليبيا في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط محمد الزيداني، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها.
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