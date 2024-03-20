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بالفيديو.. ((الداخلية)): الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي عبر ((سهل))

3/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية تقديم خدمة الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي عبر تطبيق «سهل». وذكرت في مقطع بثته على حسابها امس ان للمواطن الحق في معرفة بيانات قيده الانتخابي من خلال تطبيق «سهل»، والدخول الى خدمات وزارة الداخلية، والضغط على بيانات القيد الانتخابي، مشيرة إلى ان التصويت سيكون من خلال شهادة الجنسية الأصلية.
ودعت الوزارة أي مواطن فقد الجنسية الأصلية او تعرضت للتلف، إلى مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية لاستخراج شهادة الجنسية مصطحبا البطاقة المدنية و4 صور شخصية، مؤكدة الوزارة أن الإدارة العامة للجنسية ستستقبل الراغبين في استخراج بدل فاقد أو بدل تالف حتى الثالث من أبريل المقبل.

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