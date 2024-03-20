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نقابة ((الكويتية)) تُطلق ((رمضانية البادل)) الأولى

3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجريت مساء أمس الأول قرعة الدورة الرمضانية الأولى للبادل التي أطلقتها نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، بمشاركة 15 فريقا من موظفي الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة والمتقاعدين والمنتقلين إلى الحكومة، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات. وقد أعدت اللجنة المنظمة للدورة التي تقام منافساتها على ملاعب البادل بالشويخ العديد من المفاجآت للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز قيمة وكؤوس وميداليات للفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة د.أحمد المهاوش، أن انطلاق دورة البادل الأولى يأتي تعزيزا لمفهوم الترابط المجتمعي بين موظفي «الكويتية» وشركاتها التابعة، ومضيفا: «يشهد شهر رمضان المبارك العديد من الفعاليات المختلفة. وقد حرص مجلس الإدارة على إقامة دورة البادل لجمع محبي هذه الرياضة، وسط أجواء رياضية عامرة بالألفة والمحبة، كما أن إقامة الأنشطة الرياضية من شأنها أن تسهم بتحفيز الموظفين على تقديم مزيد من العطاء، وكذلك تنمية ورعاية الشباب ودعمهم لمزيد من الإبداع».

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