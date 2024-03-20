الشباب وبرقان لتحديد ثالث كأس ((الطائرة)) اليوم

الشباب وبرقان لتحديد ثالث كأس ((الطائرة)) اليوم
التاريخ
3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم مواجهة في الـ 9.00 مساء اليوم تجمع الشباب مع برقان ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة في صراع خاص من أجل الظفر ببرونزية البطولة بعد تعثرهما بالدور قبل نهائي، إذ خسر برقان من الكويت بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما قبل يومين على الصالة نفسها، فيما خسر الشباب بالنتيجة نفسها من القادسية.
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