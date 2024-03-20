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الشباب وبرقان لتحديد ثالث كأس ((الطائرة)) اليوم

3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم مواجهة في الـ 9.00 مساء اليوم تجمع الشباب مع برقان ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة في صراع خاص من أجل الظفر ببرونزية البطولة بعد تعثرهما بالدور قبل نهائي، إذ خسر برقان من الكويت بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما قبل يومين على الصالة نفسها، فيما خسر الشباب بالنتيجة نفسها من القادسية.

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