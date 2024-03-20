Wednesday, 20 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السرحان يحضر كونغرس ((الغوص)) في موناكو

3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادر رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان، إلى إمارة موناكو لحضور اجتماع كونغرس الغوص الدولي، والذي يصادف الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء الاتحادات الدولية للغوص، حيث سيتم مناقشة القضايا التي تواجه هذه الرياضة ووضع خطط وبرامج لتطويرها على المستوى العالمي، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في نجاح الرياضة على مدى السنوات الـ 65 الماضية.

MENAFN20032024000130011022ID1108002140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث