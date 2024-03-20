السرحان يحضر كونغرس ((الغوص)) في موناكو

(MENAFN
- Al-Anbaa) غادر رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان، إلى إمارة موناكو لحضور اجتماع كونغرس الغوص الدولي، والذي يصادف الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء الاتحادات الدولية للغوص، حيث سيتم مناقشة القضايا التي تواجه هذه الرياضة ووضع خطط وبرامج لتطويرها على المستوى العالمي، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في نجاح الرياضة على مدى السنوات الـ 65 الماضية.
MENAFN20032024000130011022ID1108002140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.