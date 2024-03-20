Wednesday, 20 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


64 فريقاً في رمضانية ((هيئة الرياضة)) الأولى

3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت اللجنة المنظمة لدورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية الأولى 2024 التي تقام تحت رعاية مدير عام الهيئة يوسف البيدان، بسحب قرعة الدورة التي تنظم بمشاركة 64 فريقا على ملاعب الساحة الرياضية بمشرف خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تم تقسيمها إلى 4 مجموعات كل مجموعة 16 فريقا.
وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الرمضانية حامد الهزيم، أن جوائز البطولة تصل إلى 10 آلاف دينار بواقع 5 آلاف دينار لصاحب المركز الأول و3 آلاف للثاني و2000 دينار للثالث، بجانب جوائز وهدايا يوميا للجمهور، مضيفا: «الدورة الرمضانية تحظى باهتمام البيدان الذي سخر كل الإمكانيات لإنجاحها باعتبارها ملتقى شبابيا رياضيا يقام خلال الشهر الفضيل، وتسهم في زيادة التعارف بين الشباب، وهو ما ظهر فور الإعلان عن تنظيم الدورة وفتح باب التسجيل، حيث انتهى التسجيل خلال دقائق».
وأشار الهزيم إلى أن لائحة البطولة تعطي الحق لكل فريق بتسجيل 10 لاعبين، 7 أساسيين و3 احتياطي، ويكون وقت المباراة 20 دقيقة على شوطين، على أن يتم تطبيق ضربات الجزاء الترجيحية بواقع 3 ركلات عند التعادل لتحديد الفائز.

MENAFN20032024000130011022ID1108002139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث