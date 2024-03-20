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((يد)) العربي يتحدى كاظمة.. والسالمية يواجه القرين

3/20/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تقام اليوم مباراتين، فيلتقي بالأولى السالمية بـ8 نقاط مع القرين بـ5 نقاط في الـ 8.00 مساء، تليها في الـ 10.00 مساء مواجهة العربي بـ4 نقاط مع كاظمة بـ8 نقاط. في السياق ذاته، تقرر تأجيل مباراتي اليرموك مع الفحيحيل والقادسية مع الساحل إلى إشعار آخر حيث كان من المفترض أن تقاما أمس الأول، إلا أن سوء الأحوال الجوية وتسرب مياه الأمطار على أرضية الصالة حالا دون ذلك.
وبالعودة إلى مواجهات الليلة، ففي الأولى السالمية يسعى لتعزيز وصافة الترتيب العام بقيادة المدرب المنجي بن حسن البناني ومساعده المدرب الوطني يعقوب هاشم، فيما يتطلع القرين بقيادة المدير الفني الصربي زيكيا والمدرب سعد سالم لحصد الفوز بالتزامن مع تطبيق خططه لبناء فريق للمستقبل.
ودائما ما تكون مواجهة العربي وكاظمة ذات تشويق وإثارة منذ بدايتها وحتى النهاية ولا تقبل القسمة على إثنين، فالبرتقالي يحتل صدارة الترتيب العام مؤقتا لحين استئناف المباريات المؤجلة للكويت والقادسية بسبب المشاركات الخارجية، فيما يطمح الأخضر للبقاء في دائرة الفرق الكبيرة وضمان مقعد بين الستة الأوائل.

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