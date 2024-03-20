((الأزرق)) في اختبار صعب أمام ((العنابي)) الليلة

بينتو يحذّر ويحشد أوراقه الرابحة.. وماركيز يعوّل على عفيف والمعز

مبارك الخالدي والدوحة ـ فريد عبدالباقييخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الليلة اختبارا صعبا عندنا يحل ضيفا على شقيقة المنتخب القطري على ستاد جاسم بن حمد في الـ 9:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كاس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا في السعودية 2027، قبل أن يتجدد اللقاء في الجولة الرابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد علي صباح السالم.ولن تكون مباراة اليوم سهلة على منتخبنا، لاسيما أنه سيواجه بطل كأس آسيا في آخر نسختين ومتصدر المجموعة بـ6 نقاط، فيما يملك «الأزرق»، في جعبته 3 نقاط احتل بها المركز الثاني بعد أن خسر أمام الهند بالجولة الأولى على ستاد جابر 0-1، والفوز في ثاني الجولات على المنتخب الأفغاني 4-0، وهو نفس رصيد المنتخب الهندي. وحسب نظام التصفيات، فإن أول وثاني كل مجموعة يتأهلان إلى المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026، وإلى نهائيات كأس آسيا 2027.وكان «الأزرق»، قد اختتم تدريباته مساء أمس بملعب المباراة في نادي السد بحضور جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو على ترتيب أوراق الفريق وعلى الجوانب التكتيكية التي سينفذها في اللقاء، وتعاني صفوف منتخبنا من عدة غيابات مؤثرة بداعي الإصابة كان آخرها وقبل ساعات من المواجهة لمبارك الفنيني الذي تقرر استبداله بلاعب السالمية والمنتخب الأولمبي معاذ الأصيمع، فضلا عن غياب كل من سلطان العنزي وسامي الصانع وبندر السلامة وأحمد الزنكي والحارس عبدالرحمن كميل.ورغم صعوبة المهمة، إلا انه لا مستحيل في كرة القدم متى ما توافرت الروح العالية والتركيز والابتعاد عن الأخطاء، إذ يعول الجهاز الفني لمنتخبنا على الروح العالية للاعبينا في مثل هذه المهمات والتي تم العمل عليه في معسكر أبوظبي، وأيضا على عناصر الخبرة الحارس المتمثلة في سليمان عبدالغفور وخالد إبراهيم وأحمد الظفيري وحمد حربي ورضا هاني وفيصل زايد والعائد إلى التشكيلة مؤخرا يوسف ناصر، إلى جانب الحلول الهجومية المتمثلة في محمد دحام ثالث هدافي دوري «زين» بـ9 أهداف والمتألق عيد الرشيدي والموهوب عبدالمحسن العجمي.وقد طالب بينتو، ومعه مساعده أحمد عبدالكريم، اللاعبين بتوخي الحذر خلال اللقاء، مشيرا إلى أن الفوز أمر ضروري للاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة. في المقابل، يمر «العنابي» المنتشي بتتويجه بطلا لكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه بأفضل حالاته البدنية والفنية ومتسلحا بعاملي الأرض والجمهور، حيث اختتم تحضيراته وسط دعم إداري كبير بحضور رئيس الاتحاد القطري جاسم البوعينين، ويعول مدربه الإسباني ماركيز لوبيز على نجمه أكرم عفيف المتوج بجائزتي أفضل لاعب وهداف كأس آسيا الأخيرة، بجانب الهداف المعز علي، فيما سيفتقد قائده السابق حسن الهيدوس، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة امتدت لـ183 مباراة دولية على مدار 16عاما مسجلا خلالها 41 هدفا.الهند وأفغانستانولحساب المجموعة ذاتها، يستضيف منتخب افغانستان منتخب الهند وذلك في ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في السعودية بعد قرار سابق للاتحاد السعودي لكرة القدم باستضافة مباريات المنتخب الأفغاني.