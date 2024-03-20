النجار لـ ((الأنباء)): بيني وبين ليالي دهراب تناغم وطاقتها حلوة وما أشوف فيها عيوب



وجدت في مسرح الطفل الحب والمشاعر الصادقة بشكل مباشر

الزواج والوظيفة ومشاغل الحياة.. سبب دخولي الفن متأخراً

شعرت بأنني «ضايع» في بداية تصوير «مرضي ودحام» على قولة أمي «خطواتي في التمثيل محتاجة تكون أسرع»

حوار: ياسر العيلةأحمد النجار من النجوم الشباب، دخل قلوب المشاهدين بخفة دمه وشقاوته طبعا، إلى جانب موهبته الفنية، فهو يؤمن بأن حب الناس هو كل رصيده، ويعتقد أن خطواته الفنية تحتاج لأن تكون أسرع مما هي عليه حاليا، نظرا لأنه دخل عالم التمثيل متأخرا.«الأنباء» التقته وتحدث معنا عن أعماله الجديدة خلال شهر رمضان الجاري واتجاهه إلى الكوميديا للمرة الأولى في حياته وعلاقته بزملائه الفنانين بشكل عام والنجمة ليالي دهراب على وجه الخصوص، وأمور أخرى كثيرة كشف النجار عنها من خلال الحوار التالي:في البداية، حدثنا عن الأعمال التي تشارك بها في رمضان.٭ عندي أكثر من عمل، منها مسلسل «ياسين عبدالملك» مع الفنان الكبير سعد الفرج ومجموعة كبيرة من الفنانين، منهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل وحسين مهدي وليالي دهراب وأبرار يوسف وزينب بهمن وروان العلي وحسن عبدال وآخرون، والعمل من إنتاج وإخراج مناف عبدال ومن تأليف محمد النشمي، وأقدم مع ليالي دهراب دويتو مختلفا عن أدوارنا السابقة، حيث أجسد شخصية الشاب المزعج داخل عائلته، ولدي أيضا مسلسل «مرضي ودحام» للمخرج عبدالله العراك ومن إنتاج شركة «فيلاسو» وهذا هو أول عمل كوميدي لي.كيف وجدت اللون الكوميدي، خاصة وسط نجوم كبار في عالم الكوميديا؟٭ الحقيقة تجربة خفيفة لكنها لم تكن حلوة في بداية التصوير، حيث كنت متخوفا جدا في وجود كما ذكرت أنت نجوم كوميديا كبار مثل عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج، وكلهم ما شاء الله «يخوفون» بأدائهم الرائع، وأيضا لاختلاف شغل الكوميديا عن الدراما، لذلك كنت أشعر وخلال ثلاثة أيام في التصوير أنني «ضايع» ولم أنسجم مع فريق العمل بسهولة، لكن وجدت التشجيع من الجميع بداية من المخرج عبدالله العراك مرورا بكل النجوم حتى دخلت معهم في المود.من اختارك لهذا الدور خاصة أنك لم تمثل كوميدي من قبل؟٭ المخرج والمنتج عبدالله العراك هو من أقنعني صراحة، وأعربت له عن خوفي من هذه التجربة، لكنه قال لي «شايف انك هتنجح في هذا الدور الكوميدي» وبعد ثلاثة أيام من التصوير سألني مثلما ذكرت، فأجبته بأنني «أحسن والحمد لله».ما الذي تعلمته من نجوم المسلسل عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وإيمان فيصل؟٭ تعلمت منهم أن المشهد الكوميدي لا يعتمد على ممثل واحد هو الذي يستحوذ على «الإفيهات»، وكيف كل منا يساعد الآخر، وتعلمت أيضا سرعة البديهة والارتجال، أما إيمان فتعودت عليها وعلى العمل معها.الدراما الكويتية تفتقد وجوها جديدة تقدم دور الولد الشقي المشاغب الذي فيه «شطانه»، فهل أنت وجدت نفسك في هذا الجانب؟٭ هناك أكثر من فنان قبلي قدموا هذه الشخصية ونجحوا فيها وربما في تلك المرحلة أنا «مسكت» هذا الخط.هل أنت راض عما قدمته من أعمال حتى الآن؟ أم تحتاج لأن تكون خطواتك أسرع من ذلك؟٭ بالفعل خطواتي محتاجة سرعة، وعلى قولة أمي «انت بدأت التمثيل كبير بالعمر»، وبالرغم من أن الاستعجال ليس جيدا، إلا أنني أحب في الوقت نفسه أن أسرع في خطواتي.لماذا دخلت مجال التمثيل متأخرا؟٭ لظروف اجتماعية خاصة من زواج ووظيفة وأخذتني مشاغل الحياة إلى أن دخلت المجال.هل سبق لك العمل في المسرح؟٭ مثلت في المسرح المدرسي أثناء الدراسة وشاركت في مسرحية الأطفال «زيتورا» من تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج شملان النصار، مع ليالي دهراب وهنادي الكندري ومحمد الحداد وإيمان فيصل وآخرين، وكانت تجربة عجيبة رغم أنني أيام عمل البروفات قلت «ما أبي مسرح، لأنه تعب على الفاضي»، لكن وجدت في مسرح الطفل كل الحب والمشاعر الصادقة من الأطفال بشكل مباشر يوميا، وهذا الشيء أمتعني وجعلني أحرص كل عام على أن أشارك في مسرح الطفل لأنه رائع صراحة.ما سر الكيمياء التي تجمع بينك وبين النجمة ليالي دهراب؟٭ توفيق من رب العالمين سبحان الله، وأنا مثلت مع أكثر من فنانة وكانت بيننا كيمياء لكن الناس احبونا معا أنا وليالي، ويجمعنا حاليا مسلسل «ياسين عبدالملك» وكواليس العمل بيننا «حدث ولا حرج»، واسأل عنها المخرج مناف عبدال، فأنا وليالي نقدم أداء مختلفا اعتبره نقلة لنا، والناس تشاهدنا بصورة جديدة.كيف ترى ليالي دهراب؟٭ أولا، ليالي لديها قبول من عند الله سبحانه وتعالى ومهما تعمل الناس هتحبها، بالإضافة إلى أنها طاقة حلوة ومعي أنا تحديدا، بيننا تناغم كبير ونفهم بعض أثناء التصوير بالنظرة، وهذه الكيمياء تطورت من خلال الأعمال التي قدمناها معا بداية من مسلسل «جمان» ومن ثم «أمينة حاف» ومسلسل «جنيه» ثم مسرحية «زيتورا».ولماذا لا نشاهدكم معا في عمل سينمائي؟٭ نتمنى ذلك، هي دائما تكلمني أنها تريد تقديم فيلم فيه أكشن وحركة.بصراحة، ما عيوب ليالي دهراب من دون مجاملة؟٭ (ضاحكا) الصديق والأخ والحبيب ما فيه عيوب إن شاء الله.