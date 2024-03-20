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((منصة 51)).. خطوة مهمة للإعلام الكويتي

3/20/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
الجهود المبذولة من قبل وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة «الإعلام» الرقمية سعد العازمي تستحق الشكر والثناء له وللفريق التقني العامل لإطلاق منصة 51 التي تعد مفخرة للإعلام الكويتي في ظل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المعمول بها في شتى بلدان العالم.
تتجاوز منصة 51 التي تنوي وزارة الإعلام إطلاقها في 12 مايو المقبل تزامنا مع إطلاق الإذاعة في 12 مايو 1951، النموذج التقليدي في عملية البث لأي منصة أخرى ليصل محتواها لكل المشاهدين ليتعرفوا عن قرب عن الإعلام الكويتي الذي يسير بخطى ثابتة ووفق المعايير المعمول بها دوليا.
«منصة 51» تخلق خيارا ملائما للأسرة الكويتية وفق الضوابط التي تسير عليها «الإعلام» من خلال الاشتراك فيها، ويتم ذلك عن طريق استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خدمتهم المفضلة القائمة على الاشتراك خصوصا أن كل ما سيعرض في المنصة سيكون خاضعا للمعايير والضوابط المطبقة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، وكذلك ما يخص محتوى الإعلانات فسيخضع لنفس المعايير التي تتضمنها لوائح الإعلان التجاري ووفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات في «الإعلام» رقم (991 لسنة 2022)، و(992 لسنة 2022)، و(993 لسنة 2022).
الجميل في المنصة الجديدة ان الاشتراك فيها بعضها مجاني والآخر مدفوع الثمن، بحيث يكون محتواها متنوعا ومتوافقا مع احتياجات كل أفراد الأسرة.
فالشكر كل الشكر لوزارة الإعلام على هذه الخطوة الرائدة التي تتماشى مع التطورات التي نشهدها في الإعلام بمختلف دول العالم.

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