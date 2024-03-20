((منت رايق)).. دراما لطيفة لكل أفراد الأسرة

MENAFN - Al-Anbaa) سماح جمالمسلسل «منت رايق» إخراج نهلة الفهد، تأليف منى النوفلي، بطولة هبة الدري «ليلى»، عبدالعزيز النصار «شمردل»، شيماء سليمان «مي»، سعود بوشهري «عمار»، شهاب حاجيه «أبو شمردل»، ميس كمر «شيخة»، شيماء سبت «هيا»، أمل محمد «نوال»، ملك أبو زيد «رنا»، زينب كرم «روان»، فيصل فريد «مشعل»القصة تدور في إطار اجتماعي معاصر مع بعض الكوميديا. اللقطة الأولى من العمل تبدأ بمشهد حادث سيارة يتعرض له عمار، وبعدها نرى الموظفين في الجريدة الإلكترونية «اليوم وباجر» والتي تمتلكها ليلى.ليلى تحب عمار الموظف عندها من طرف واحد وتقوم بالتحدث معه على الهاتف على أساس أنها فتاة أخرى اسمها «جنان» كما تظهر مع مرور الأحداث أنها تخفي أسرارا في حياتها الخاصة، ونرى شمردل في يومه الأول في العمل واعجاب زميلته في العمل «مي» به من طرف واحد ونرى محاولتها المستمرة في الدفاع عنه ومساعدته، حتى انها تختار أن تذهب في مهمة عمل معه لتغطية الحرب.

ونرى على صعيد آخر حياته وتخطيطه لتجميع من راتبه ليقوم بفتح مشروع مصبغة، ويعاني حالة من الوحدة الاختيارية والابتعاد عن الناس، وحياته مع والده الذي يدخل في علاقات مع فتاة عبر الهاتف من إحدى الدول وتحاول النصب عليه، ويحاول مساعدة ابنه شمردل ليكون اجتماعيا اكثر. أما مي التي تعيش الحياة بنظرة إيجابية فهي تعيش مع رنا شقيقتها الصغرى وخالتها شيخة التي لم تتزوج لتقوم بتربيتهما بعد وفاة والديهما.

ونشاهد على مدار الحلقات عددا من الخطوط الدرامية الأخرى لصراع بين هيا التي تحاول خطف زوج زميلتها في العمل نوال، وعندما تعلم الأخيرة بذلك تخطط للمحافظة على زوجها، ومشعل الذي يحاول أن يحصل على ترند من خلال مساعدة روان له بنقل اخبار المشاهير والفنانين له من خلال عملها كماكيرة ونقل أخبار له، ولكن الأمر يتحول لعملية ابتزاز وتأخذ منحى آخر.المسلسل متوازن بإيقاعه الدرامي وأحداثه وتقاطع الخطوط بين الشخصيات، ونجحت المخرجة برؤيتها الإخراجية في تقديم صورة معاصرة وبعيدة عن التكلف أو الفذلكة الاخراجية وإعطاء مساحة للفنانين لتقديم شخصياتهم وبطريقة سلسلة دون مبالغات.«منت رايق» في الموسم الرمضاني يظهر كعمل لطيف ومناسب لأفراد الأسرة بعيدا عن المواضيع الشائكة أو إثارة الجدل.