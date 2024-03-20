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شوربة البروكلي.. مناسبة لمتّبعي الحمية الغذائية في رمضان

3/20/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن طريقة تحضير شوربة البروكلي السهلة تجعلها وجبة أساسيّة على مائدة رمضان لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات نظراً لما تحويه من عناصر غذائية مهمة.

طريقة تحضير شوربة البروكلي
يعتبر البروكلي أو كما يُطلق عليه أيضاً القرنبيط الأخضر من أصناف الخضراوات التابعة لمجموعة القرنبيط والملفوف؛ حيث يميّزه لونه الأخضر القويّ.


يعتبر البروكلي أو كما يُطلق عليه أيضاً القرنبيط الأخضر من أصناف الخضراوات التابعة لمجموعة القرنبيط والملفوف؛ حيث يميّزه لونه الأخضر القويّ.


لذا اخترنا لكم اليوم وصفة شوربة البروكلي، يمكنكم تحضيرها في ساعة تقريباً.


مكونات شوربة البروكلي
نصف كوب من البصل المفروم
ملعقتان من الزبدة
كيلو بروكلي مفروم
4 أكواب من مرقة الدجاج أو الماء
ملعقتان من كريمة الطبخ
فلفل أبيض


مدة التحضير: 15 دقيقة
مدة الطهي: 30 دقيقة


العدد: تكفي لشخصين


1 – على نار متوسطة نضع وعاءً متوسط الحجم، ونترك الزبدة حتى تذوب.
2 – نضيف البصل ونقلبه جيداً حتى يذبل
3 – نضيف البروكلي ومرق الدجاج إلى القدر ونتركه حتى يغلي ويستوي البروكلي.
4 – نرفع القدر عن النار ونضع المزيج في الخليط الكهربائي، ونخلطه إلى أن نحصل على مزيجٍ ذي قوام ناعم ونعيده إلى القدر.
5 – نضيف الكريمة للمزيج، والملح والفلفل.
6 – نحرّك المكوّنات بشكلٍ جيّد وندع الشوربة مجدّداً في قدر على النار بحيث نسخّنها، مع الحرص على تسخينها فقط دون غليانها.
7 – بعدما تنضج يمكننا أن نقدمها في طبق ونضع بجانبها شرائح الليمون.


فوائد البروكلي
يُعالج الالتهابات مثل التهاب المعدة.
يُحافظ على سلامة العظام من الهشاشة ويقي من التهاب المفاصل.
يمنع ويقتل الخلايا السّرطانية.
يثبط مستوى ضغط الدم.
يحتوي على فيتامين C بنسبة عالية.
يحمي مرضى السكّري من ارتفاع نسبة السُكّر في الدّم، ويبقي السكّر ضمن معدلّاته الطّبيعيّة.
يخفض نسبة الكولسترول في الدّم.
يقي من الشّيخوخة المبكّرة وأعراضها.
يحرق الدّهون وينقص الوزن.
يحمي الشّرايين من حدوث تصلّب فيها. -عربي بوست

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